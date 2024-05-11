Идут контрударные действия: в Генштабе сообщили о ситуации в Харьковском направлении

Украинские военные ведут боевые действия на хорошо укрепленных и подготовленных оборонных рубежах

По состоянию на поздний вечер 10 мая на Харьковском направлении продолжались бои за контроль над населенными пунктами Стрелечья, Пильна, Борисовка, Олейниково и Огурцово. Также Вооруженные силы Украины вели контрударные действия в районе Липцев и Волчанска – несмотря на тревожные прогнозы, ситуация контролируется.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. В своде, которую Генштаб опубликовал вечером 10 мая, отмечалось, что за день боев террористы не смогли получить глубокого продвижения в украинские оборонные линии.

"В настоящее время в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства. В направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Враг применяет пехоту и технику. Также, продолжаются бои за населенные пункты в пограничных, которые находились фактически в серой зоне — Стрелечья, Пильна и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово", – отмечено в сводке.

Украинские военные ведут боевые действия на хорошо укрепленных и подготовленных оборонных рубежах. Российские террористы несут большие потери, поскольку украинские подразделения наносят огневое поражение, срывая попытки россиян атаковать и истребляя живую силу и технику врага.

Ранее "Телеграф" писал, что все начавшиеся сегодня штурмы российских оккупантов на севере и востоке Харьковской области в 5 утра были отбиты. Боевые бригады ВСУ встретили противника шквальным огнем.

Признаков продвижения российских оккупантов вглубь Харьковской области нет. А все устрашающие сообщения призваны дестабилизировать общество и создать панику. Цель россиян не захватить Харьков, а отвлечь ВСУ от более сложных направлений Донецкой области. Это объяснил в комментарии "Телеграфу" военный аналитик Дмитрий Снегирев.