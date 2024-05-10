"Бьют по гражданским": глава Харьковской ОВА о деталях наступления россиян и эвакуации из нескольких населенных пунктов

Россияне бьют по приграничью из разных видов оружия

Все штурмы российских оккупантов на севере и востоке Харьковской области, начавшиеся сегодня, в 5 утра, были отражены. Боевые бригады ВСУ встретили противника шквальным огнем.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона. Он отметил, что по состоянию на сейчас потери территорий не допущены.

"Враг начал новую волну наступательных действий на севере Харьковщины. Это населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов, это Волчанское направление. Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потери территорий пока не допущены", — говорит Синегубов.

По его словам, в населенных пунктах, находящихся в 1-2 км от границы с РФ, сейчас идут активные боевые действия.

"По этому направлению, учитывая, что враг бьет исключительно по гражданской инфраструктуре, мы призываем людей эвакуироваться", — подчеркнул глава ХОВА.

Как отметил Синегубов, ныне россияне бьют по приграничью из разных видов вооружения: это и артиллерия, и КАБы.

"Учитывая террористические действия в отношении гражданского населения на Волчанском и Липецком направлении, настоятельно рекомендуем местным жителям эвакуироваться. По этому номеру 0-800-33-92-91 вас проконсультируют и окажут сопровождение", — подчеркнул Синегубов.

При этом, по словам главы области, все пограничье — уже давно серая зона, враг может заходить туда своей техникой. Сейчас же "идут бои, враг там уничтожается".

По последним данным, уже 449 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 25 из Харьковского, 4 из Богодуховского.

По словам главы ХОВА для самого областного центра, города Харькова наземной угрозы нет — враждебного наступательного потенциала пока не хватит, чтобы приблизиться к городу.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне начали наступление в одном из направлений. Планируют еще на двоих. Мы узнали, как к этому готовились вооруженные силы Украины.