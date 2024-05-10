Не захват Харькова: для чего россияне начали новое наступление, объяснил военный аналитик

Заметных успехов на Харьковщине у РФ пока нет

Признаков продвижения российских оккупантов вглубь Харьковской области нет. А все устрашающие сообщения призваны дестабилизировать общество и создать панику.

Цель россиян не захватить Харьков, а отвлечь ВСУ от более сложных направлений Донецкой области. Это объяснил в комментарии "Телеграфу" военный аналитик Дмитрий Снегирев.

"Основная задача россиян — растянуть оборону ВСУ не только по линии фронта, но и по всей протяженности российско-украинской границы. Поэтому и не случайна активизация ДРГ в Харьковской области, интенсификация обстрелов и т.д. То есть имитация военной активности. Это должно отвлечь внимание Генштаба и не дать возможности передислокации оперативных резервов на наиболее проблемные участки фронта: Донецкое направление, Покровское и Бахмутское. Это основная задача россиян. Используется так называемая тактика тысячи порезов, то есть нанесение одновременно ударов по нескольким направлениям", — сказал Снегирев.

Насчет наступления на Харьковщине аналитик сказал: "Во-первых, все сообщения российских СМИ о продвижении вглубь Харьковской области не соответствуют действительности. Это утром началась массовая истерия в российских пабликах и СМИ о захвате ряда населенных пунктов и продвижении вглубь украинской территории. Поэтому следует говорить о том, что это вновь очередная информационно-психологическая операция с целью создания определенных настроений в украинском обществе".

В то же время он отметил, что россияне не переместили большое количество войск на границу Харьковской области.

"Во-вторых, по данным украинского разведывательного сообщества, на территории РФ, в приграничных районах не создано контингента вторжения. То количество российских войск, которое сосредоточено вблизи украинских границ, а это примерно 30-35 тысяч по разным оценкам, не свидетельствует о формировании контингента, перед которым поставлена задача захвата Харьковской области и города Харькова.

Три основных признака формирования ударной группировки: передислокация личного состава, передислокация тяжелой бронетехники и создание полевых складов с боекомплектом и главное развертывание полевых госпиталей. Пока это не зафиксировано", — отметил Снегирев.

Однако, по словам аналитика, отвергать то, что обострение ситуации возможно не стоит, но ситуация постоянно мониторится.

"Все усилия российских оккупантов, в первую очередь, преследуют цель создания хаоса, паники и недоверия к действиям центральных и местных органов власти. И, соответственно, создание предпосылок для внутренних миграционных процессов, то есть оттока местного населения из Харьковской области. Это удовлетворяет российский сторону из нескольких пунктов. Первое – это создание так называемой санитарной зоны. Второе – это, как я уже говорил, паника. И третье – это дополнительная нагрузка на центральные и местные бюджеты", — говорит аналитик.

Он также подчеркнул, что россияне преследуют цель не захватить Харьков, а максимально его изуродовать.

"По сценариям: сейчас они пытаются превратить Харьков, без непосредственной осады, в город непригодный для проживания гражданского населения. Поэтому не случайно удары сосредоточены по объектам энергетической инфраструктуры", — добавил Снегирев.

Ранее "Телеграф" писал, что все начавшиеся сегодня штурмы российских оккупантов на севере и востоке Харьковской области в 5 утра были отбиты. Боевые бригады ВСУ встретили противника шквальным огнем.