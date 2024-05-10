Не общевоенная операция: что происходит с наступлением россиян в Харьковской области

Оккупанты пытались прорвать границу

В ночь на 10 мая российские оккупационные войска предприняли попытки прорыва украинской обороны в Харьковской области. Обстреляв север региона из КАБов, артиллерии и РСЗО, около пяти утра враг попытался прорвать границу.

"Телеграф" собрал информацию, что известно на данный момент по этому участку фронта.

По данным Минобороны, попытки прорыва обороны произошли на Волчанском направлении (70 километров от Харькова). На этом отрезке фронта враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

"С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения", — отметили резервы.

Около пяти утра в чатах местные жители начали писать, что такого интенсивного обстрела города раньше никогда не было.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что на Волчанское направление были направлены резервные подразделения ВСУ, атаки врага отразили, впрочем, бои разной интенсивности продолжаются.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что на Волчанском направлении идет жестокое сражение с артиллерийским огнем.

"И в настоящее время мы их остановили", — сказал глава государства.

Глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили сообщил СМИ об эвакуации местного населения. Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, однако на сайте Волчанской МВА никаких объявлений об эвакуации нет, поэтому местные чаты люди засыпали сообщениями с просьбой о помощи с выездом.

По словам Синегубова, оккупанты безуспешно пытались прорвать границу, в том числе с помощью ДРГ, но Украиной "не потеряно ни одного метра" территории.

Впрочем, согласно аналитике "Deep State", противник пытается заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы, в частности, в селах Стрелеча-Красное-Пильная-Борисовка на севере Харьковщины.

"Также предпринимаются попытки захода врага в населенные пункты Гатище-Плетеневка (на севере и северо-западе от Волчанска, — Ред. ). Основными силами кац*пов для захода сейчас является пехота с поддержкой небольшого количества техники. Далее вышеуказанных населенных пунктов двигаться не решаются, возможно, ожидается задействование основных сил", — отмечают аналитики "Deep State".

Однако, по мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, задействование основных сил на этом участке маловероятно.

"Это не серьезно. Это пограничная деятельность малых групп противника ротного типа. Это не общевойсковая операция. Это террористическая деятельность, обстрелы пограничной полосы и попытка захвата сел именно по приграничной полосе глубиной около километра. Для чего это делается? Чтобы создать панику и мнимую ситуацию, будто начинается нечто большее, чем они реально могут сделать. На сегодняшний день у врага нет ресурса, чтобы создать реальную угрозу для Харькова", — подчеркнул Коваленко в комментарии изданию.

"Телеграф" продолжает следить за ситуацией в Харьковской области.