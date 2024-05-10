Не загальновійськова операція: що відбувається з наступом росіян на Харківщині

Окупанти намагалися прорвати кордон

У ніч на 10 травня російські окупаційні війська розпочали спроби прориву української оборони на Харківщині. Обстрілявши північ регіону з КАБів, артилерії та РСЗВ, близько п’ятої ранку ворог спробував прорвати кордон.

"Телеграф" зібрав інформацію, що відомо на цей момент по цій ділянці фронту.

За даними Міноборони, спроби прориву оборони відбулися на Вовчанському напрямку (70 кілометрів від Харкова). На цьому відтинку фронту ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

"З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи", — зазначили в Міноборони.

Близько п’ятої ранку в чатах, місцеві мешканці почали писати, що такого інтенсивного обстрілу міста раніше ніколи не було.

В оборонному відомстві підкреслили, що на Вовчанський напрямок були спрямовані резервні підрозділи ЗСУ, атаки ворога відбили, втім, бої різної інтенсивності тривають.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що на Вовчанському напрямку йде жорстокий бій з артилерійським вогнем.

"І на цей час ми їх зупинили", — сказав голова держави.

Голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі повідомив ЗМІ про евакуацію місцевого населення. Цю інформацію підтвердив у своєму Telegram каналі очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, однак на сайті Вовчанської МВА жодних об’яв про евакуацію немає, тож місцеві чати люди засипали повідомленнями з проханням допомоги з виїздом.

За словами Синєгубова, окупанти безуспішно намагалися прорвати кордон, в тому числі за допомогою ДРГ, але Україною "не втрачено жодного метра" території.

Втім, згідно з аналітикою "Deep State", противник намагається заходити та закріплятися в ряді населених пунктів вздовж кордону, зокрема, в селах Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка, що на півночі Харківщини.

"Також здійснюються спроби заходу ворога в населені пункти Гатище-Плетенівка (на півночі та північному заході від Вовчанська, — Ред.). Основними силами кац*пів для заходу наразі є піхота з підтримкою невеликої кількості техніки. Далі вищевказаних населених пунктів рухатися не наважуються, можливо, очікується задіяння основних сил", — зазначають аналітики "Deep State".

Однак, на думку військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленко, задіяння основних сил на цій ділянці малоймовірне.

"Це не серйозно. Це прикордонна діяльність малих груп противника ротного типу. Це не загальновійськова операція. Це терористична діяльність, обстріли прикордонної смуги та спроба захоплення сіл саме по прикордонній смузі завглибшки біля кілометра. Для чого це робиться? Щоб створити паніку й уявну ситуацію, ніби розпочинається щось більше, аніж вони реально можуть зробити. На сьогодні у ворога немає ресурсу, щоб створити реальну загрозу для Харкова", — підкреслив Коваленко в коментарі виданню.

"Телеграф" продовжує стежити за ситуацією на Харківщині.