Не захоплення Харкова: для чого росіяни почали новий наступ, пояснив військовий аналітик

Помітних успіхів на Харківщини у РФ наразі немає

Ознак просування російських окупантів углиб Харківської області немає. А всі лякливі повідомлення покликані дестабілізувати суспільство та створити паніку.

Мета росіян не захопити Харків, а відволікти ЗСУ від більш складних напрямків на Донеччині. Це пояснив у коментарі "Телеграфу" військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

"Основне завдання росіян – розтягнути оборону ЗСУ не тільки по лінії фронту, але й по всій протяжності російсько-українського кордону. Тому й не випадкова активізація ДРГ в Харківській області, інтенсифікація обстрілів тощо. Тобто імітація військової активності. Це має відволікти увагу Генштаба і не дати можливості передислокації оперативних резервів на найбільш проблемні ділянки фронту: Донецький напрямок, Покровський і Бахмутський. Оце основне завдання росіян. Використовується, так звана, тактика тисячі порізів, тобто нанесення одночасно ударів по декількох напрямках", — сказав Снєгирьов.

Щодо наступу на Харківщини аналітик сказав: "По-перше, всі повідомлення російських ЗМІ про просування вглиб Харківської області не відповідають дійсності. Це заранку почалася масова істерія в російських пабліках та ЗМІ про захоплення низки населених пунктів і просування глиб української території. Вже по обіді самі російські ЗМІ змушені були спростувати цю інформацію. Тому варто говорити про те, що це знов чергова інформаційно-психологічна операція з метою створення певних настроїв в українському суспільстві".

Водночас він наголосив на тому, що росіяни не перемістили велику кількість військ на кордон Харківської області.

"По-друге, за даними українського розвідувального співтовариства, на території РФ, в прикордонних районах не створено контингенту вторгнення. Та кількість російських військ, яка зосереджена поблизу українських кордонів, а це приблизно 30-35 тисяч за різними оцінками, не свідчить про формування контингенту, перед яким поставлене завдання захоплення Харківської області і самого міста Харкова.

Три основні ознаки формування ударного угруповання: передислокація особового складу, передислокація важкої бронетехніки і створення польових складів з боєкомплектом, і, головне розгортання польових госпіталів. Наразі цього не зафіксовано", — зауважив Снєгирьов.

Проте, за словами аналітика, відкидати те, що загострення ситуації можливе не варто, але ж ситуація постійно моніториться.

"Всі зусилля російських окупантів, в першу чергу, мають на меті створення хаосу, паніки і недовіри до дій центральних і місцевих органів влади. І, відповідно, створення передумов для внутрішніх міграційних процесів, тобто, відтоку місцевого населення з Харківської області. Це задовольняє російську сторону з декількох пунктів. Перше – це створення, так званої, санітарної зони. Друге – це, як я вже говорив, паніка. І третє – це додаткове навантаження на центральні і місцеві бюджети", — пояснив аналітик.

Він також наголосив, що росіяни мають на меті не захопити Харків, а максимально його понівечити.

"По сценаріях: наразі вони намагаються перетворити Харків, без безпосередньої облоги, в місто непридатне для проживання цивільного населення. Тому не випадково удари зосереджені по об'єктах енергетичної інфраструктури", — додав Снєгирьов.

Раніше "Телеграф" писав, що всі штурми російських окупантів на півночі та сході Харківської області, що розпочалися сьогодні, о 5 ранку, були відбиті. Бойові бригади ЗСУ зустріли противника шквальним вогнем.