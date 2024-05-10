"Б’ють по цивільним": очільник Харківської ОВА про деталі наступу росіян та евакуацію з кількох населених пунктів

Росіяни б’ють по прикордонню з різних видів озброєння

Всі штурми російських окупантів на півночі та сході Харківської області, що розпочалися сьогодні, о 5 ранку, були відбиті. Бойові бригади ЗСУ зустріли противника шквальним вогнем.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у етері телемарафону. Він зазначив, що станом на зараз втрат територій не допущено.

"Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини. Це населені пункти Харківського та Чугуївського районів, це Вовчанський напрямок. Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат територій не допущено наразі", — мови Синєгубов.

За його словами, у населених пунктах, що знаходяться за 1-2 км від кордону з РФ нині точаться активні бойові дії.

"По цьому напрямку, враховуючи, що ворог б’є виключно по цивільній інфраструктурі, ми закликаємо людей евакуюватися", — наголосив очільник ХОВА.

Як зазначив Синєгубов, нині росіяни б’ють по прикордонню з різних видів озброєння: це і артилерія, і КАБи.

"З огляду на терористичні дії щодо цивільного населення на Вовчанському та Липецькому напрямку, наполегливо радимо місцевим жителям евакуюватися. За цим номером 0-800-33-92-91 вас проконсультують та нададуть супровід", — наголосив Синєгубов.

При цьому, за словами очільника області, все прикордоння — вже давно сіра зона, ворог може заходити туди своєю технікою. Нині ж "точаться бої, ворог там знищується".

За останніми даними, наразі вже 449 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 25 з Харківського, 4 з Богодухівського.

За словами очільника ХОВА для самого обласного центру, міста Харків наземної загрози немає — ворожого наступального потенціалу наразі не вистачить аби бодай наблизитися до міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни почали наступ на одному з напрямків. Планують — ще на двох. Ми дізналися, як до цього готувалися Збройні сили України.