Может ли Украина отразить ядерный удар россиян: эксперт ответил

А если дадут нужное оружие – Украина сможет защитить территории европейских партнеров от ядерных атак российских террористов

Теоретически Украина может отразить любой ядерный удар российских террористов при условии, что применено будет тактическое ядерное оружие. Стратегическое ядерное оружие российские террористы использовать не смогут – из-за особенностей конструкции и применения оно может лететь только в сторону США или Европы.

Об этом рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Апостроф TV". Он отметил, что тактический ядерный удар российских террористов Украина может отразить, поскольку имеет необходимые для этого системы ПВО.

К примеру, для отражения ядерного удара с применением ракет Украина может использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot. Что касается уничтожения стратегических ракет, которые будут лететь мимо украинской территории – только при условии, что США передадут Украине противоракетные заатмосферные комплексы THAAD.

Таким образом, тактический ядерный удар террористического режима Украина сможет отразить. А если дадут нужное оружие – Украина сможет защитить территории европейских партнеров от ядерных атак российских террористов.

Напомним, 6 мая российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о проведении учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В тот же день МИД РФ выпустил список претензий к союзникам Украины. Там пожаловались на ATACMS и американские РСМД (ракеты средней и малой дальности), а также пригрозили ответными действиями.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что намерены воспринимать самолеты F-16, появление которых ожидается в Украине как носители ядерного оружия. Это не зависит от их модификации.

В ответ на эти угрозы координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Штатах не видят реальных шагов со стороны России по применению ядерного оружия. В свою очередь в НАТО назвали ядерную риторику РФ опасной и безответственной.