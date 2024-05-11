Чи може Україна відбити ядерний удар росіян: експерт дав відповідь

А якщо дадуть потрібну зброю – Україна зможе захистити території європейських партнерів від ядерних атак російських терористів

Теоретично Україна може відбити будь-який ядерний удар російських терористів, за умови, що застосована буде тактична ядерна зброя. Стратегічну ядерну зброю російські терористи використати не зможуть – через особливості конструкції та застосування вона може полетіти тільки у бік США або Європи.

Про це розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі "Апостроф TV". Він зазначив, що тактичний ядерний удар російських терористів Україна може відбити, бо має необхідні для цього системи ППО.

Наприклад, для відбиття ядерного удару із застосуванням ракет Україна може використати американські системи протиповітряної оборони Patriot. Щодо знищення стратегічних ракет, які будуть летіти повз українську територію – тільки за умови, що США передадуть Україні протиракетні заатмосферні комплекси THAAD.

Таким чином, тактичний ядерний удар терористичного режиму Україна зможе відбити. А якщо дадуть потрібну зброю – Україна зможе захистити території європейських партнерів від ядерних атак російських терористів.

Нагадаємо, 6 травня російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про проведення навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Того ж дня МЗС РФ випустив цілий список претензій до союзників України. Там поскаржилися на ATACMS та американські РСМД (ракети середньої та малої дальності), а також пригрозили діями у відповідь.

Крім того, в МЗС РФ заявили, що мають намір сприймати літаки F-16, поява яких очікується в Україні, як носії ядерної зброї. Це не залежатиме від їхньої модифікації.

У відповідь на ці погрози координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що у Штатах не бачать реальних кроків з боку Росії щодо застосування ядерної зброї. Своєю чергою в НАТО назвали ядерну риторику РФ небезпечною та безвідповідальною.