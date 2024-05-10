Кемерон розлютив Кремль: Медведєв виступив з прямою ядерною погрозою

Полетить не лише до Києва

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав основну ціль, нещодавно оголошених президентом Володимиром Путіним, ядерних навчань. Вони проводяться задля відпрацювання удару у відповідь на застосування британської зброї по Росії.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі. За словами Медведєва, відповідальність за західну зброю, яку застосовує Україна у війні лежить не тільки на ній.

"За певних обставин відповідь полетить не лише до Києва. І не лише зі звичайною ВР (вибухова речовина — ред.), а й зі спеціальним боєприпасом. І відпрацювання відповіді на такі атаки – мета запланованих навчань", — сказав путініст.

Ці слова Медведєв адресував міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Кемерону, який закликав боротися з Путіним до кінця. У своєму дописі кремлівець зазначив, що британцям не слід бути такими хоробрими і вдавати "крутих", бо це може викликати певні наслідки.

Путініст не соромився у виразах, назвавши Кемерона патентованим русофобом та "дебілом його королівської величності".

"А щодо боротьби із Путіним. Іншими словами, боротьби з Росією. Немає в мене пристойної відповіді, крім хіба, що однієї. Девід — ти, того, акуратніше", — додав Медведєв.

Нагадаємо, за словами Кемерона, Україна дійсно може використовувати зброю, яку надає Велика Британія, щоб бити по цілях на території Росії. Це її законне право, як країни, яка захищається від агресії терористів.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія долучає Білорусь до ядерних навчань.