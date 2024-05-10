Полетит не только в Киев

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал основную цель недавно объявленных президентом Владимиром Путиным ядерных учений. Они проводятся для отработки ответного удара по России британским оружием.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале. По словам Медведева, ответственность за западное оружие, которое применяет Украина в войне, лежит не только на ней.

"При определенных обстоятельствах ответ полетит не только в Киев. И не только с обычным ВВ (взрывное вещество — ред.), но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений ", — сказал путинист.

Эти слова Медведев адресовал министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, призвавшему бороться с Путиным до конца. В своем сообщении кремлевец отметил, что британцам не следует быть такими храбрыми и притворяться "крутыми", потому что это может вызвать определенные последствия.

Путинист не стеснялся в выражениях, назвав Кэмерон патентованным русофобом и "дебилом его королевского величества".

"А относительно борьбы с Путиным. Другими словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве, что одного. Дэвид — ты, того, аккуратнее", — добавил Медведев.

Напомним, по словам Кэмерон, Украина действительно может использовать оружие, которое предоставляет Великобритания, чтобы бить по целям на территории России. Это ее законное право как страны, которая защищается от агрессии террористов.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия присоединяет Беларусь к ядерным учениям.