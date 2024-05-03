"Имеет такое право": Кэмерон подтвердил разрешение Украине бить по РФ британским оружием

Британия готова ежегодно давать Украине по три миллиарда фунтов на оружие

Украина действительно может использовать оружие, предоставляемое Великобританией, чтобы бить по целям на территории России. Это ее законное право как страны, которая защищается от агрессии террористов.

Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в комментарии Reuters. Он отметил, что это вполне нормальная ситуация – Украина может бить по России всем, чем пожелает.

"Украина имеет такое право. Так же как Россия наносит удары по Украине, вы можете полностью понять, почему Украина нуждается в том, чтобы убедиться, что она защищает себя", – сказал он.

Также, по словам Кэмерон, Британия исчерпала свои запасы военного оборудования. Поэтому она пойдет другим путем и будет ежегодно предоставлять Украине по три миллиарда фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов США) только на военную помощь.

"Мы будем давать три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько потребуется. Мы просто исчерпали все, что могли, с точки зрения предоставления оборудования", – добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что западные аналитики рассказали, сможет ли помощь от США повлиять на наступление российских захватчиков.

Также "Телеграф" писал, что ракеты ATACMS, которые Украина получит от США, могут свести к нулю эффективность Крыма как военной базы россиян. Это лишит оккупантов важнейшего логистического хаба и базы для самолетов и ракет. ATACMS могут пригодиться не только для уничтожения моста через Керченский пролив.