"Має таке право": Кемерон підтвердив дозвіл Україні бити по РФ британською зброєю

Британія також готова щорічно давати Україні по три мільярди фунтів на зброю

Україна дійсно може використовувати зброю, яку надає Велика Британія, щоб бити по цілях на території Росії. Це її законне право, як країни, яка захищається від агресії терористів.

Про це сказав міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон в коментарі Reuters. Він зазначив, що це цілком нормальна ситуація – Україна може бити по Росії усім, чим забажає.

"Україна має таке право. Так само як Росія завдає ударів по Україні, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе", – сказав він.

Також, за словами Кемерона, Британія вичерпала свої запаси військового обладнання. Тому вона піде іншим шляхом, та буде щорічно надавати Україні по три мільярди фунтів стерлінгів (3,74 млрд доларів США) тільки на військову допомогу

"Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто вичерпали все, що могли, з погляду надання обладнання", – додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що західні аналітики розповіли, чи зможе допомога від США вплинути на наступ російських загарбників.

Також "Телеграф" писав, що ракети ATACMS, які Україна отримає від США, можуть звести до нуля ефективність Криму як військової бази росіян. Це позбавить окупантів найважливішої логістичного хабу та бази для літаків та ракет. ATACMS можуть стати в пригоді не тільки для знищення мосту через Керченську протоку.