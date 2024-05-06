"Носители ядерного оружия": в России сделали громкое заявление о поставке Украине F-16

В РФ назвали поставку самолетов "провокацией"

В России заявили, что намерены воспринимать самолеты F-16, появление которых ожидается в Украине, как носителей ядерного оружия. Это не будет зависеть от их модификации.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с предстоящим проведением российскими военными учений по применению нестратегического ядерного оружия. Там отметили, что эти учения "следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий".

"В ближайшее время ожидается появление на украинском театре военных действий многофункциональных самолётов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного", — сказано в сообщении.

В МИД РФ также заявили, что самолеты F-16 долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в "совместных ядерных миссиях" НАТО. Там подчеркнули, что данные самолёты в России будут воспринимать как носителей ядерного оружия, "безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться", а также "рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию".

"Эти и некоторые другие действия государств-членов Североатлантического блока фактически указывают на то, что они осознанно ведут дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения стран НАТО с Россией в рамках реализации враждебного курса на нанесение нашей стране "стратегического поражения", — сказано в заявлении.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о проведении учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В Минобороны РФ заявили, что учения якобы направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

В понедельник, 6 мая, в МИД России был вызван посол Великобритании Найджел Кейси. Ему был выражен "решительный протест" в связи с заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары британским оружием по территории РФ.