Уже с украинскими гербами: Воздушные Силы ВСУ "засветили" истребитель F-16 (видео)

Первые самолеты будут в Украине уже после Пасхи

Долгожданные истребители F-16, которые Украина получит уже после Пасхи, снова засветились с украинскими опознавательными знаками. В этот раз их показали Воздушные Силы ВСУ.

Кадры с истребителями F-16 были замечены в видео-поздравлении командующего Воздушными Силами Николая Олещука к 20-летию Харьковского национального университета Воздушных сил. На видео истребитель грациозно совершает маневр на земле.

"Горжусь преподавателями и курсантами, горжусь каждым вчерашним выпускником, а ныне профессиональным зенитчиком, который быстро овладел Nasams, Iris-T или Patriot, или выжимает максимум из старушки "трехсотки" или "Бука". Каждым пилотом, который с первых дней великой войны героически воюет на старом "МиГе" или "Сушке" и завидует побратимам, которые уже овладевают F-16", — отметил Олещук.

Заметим, что истребители F-16 столкнутся с самым трудным испытанием за всю историю. Поэтому в Воздушных силах уже рассказали о комплексе мер по их защите на аэродромах. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, F-16 позволят Украине отражать не только воздушные атаки врага, но и совершать удары по позициям россиян.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце апреля украинские пилоты уже начали проходить обучение по управлению американскими истребителями F-16 на территории Франции после окончания "британского" этапа обучения. Учебный процесс ведется на одной из авиабаз французских военно-воздушных сил на юго-западе страны.