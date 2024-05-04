Вже з українськими гербами: Повітряні Сили ЗСУ "засвітили" винищувач F-16 (відео)

Перші літаки будуть в Україні вже після Великодня

Довгоочікувані винищувачі F-16, які Україна отримає вже після Великодня, знову засвітились з українськими розпізнавальними знаками. Цього разу їх показали Повітряні Сили ЗСУ.

Кадри з винищувачами F-16 були помічені у відео-привітанні командувача Повітряних Сил Миколи Олещука до 20-річчя Харківського національного університету Повітряних сил. На відео винищувач граційно здійснює маневр на землі.

"Пишаюсь викладачами та курсантами, пишаюсь кожним вчорашнім випускником, а нині професійним зенітником, який швидко опанував Nasams, Iris-T чи Patriot, або ж витискає максимум зі старенької "трьохсотки" чи "Бука". Кожним пілотом, який з перших днів великої війни героїчно воює на старому "МіГу" чи "Сушці" і заздрить побратимам, які вже опановують F-16", — зазначив Олещук.

Зауважимо, що винищувачі F-16 зіштовхнуться з найважчим випробуванням за всю історію. Тому у Повітряних силах вже розповіли про комплекс заходів для їх захисту на аеродромах. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, F-16 дозволять Україні відбивати не тільки повітряні атаки ворога, а й здійснювати удари по позиціях росіян.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці квітня українські пілоти вже почали проходити навчання з керування американськими винищувачами F-16 на території Франції після закінчення "британського" етапу навчання. Навчальний процес ведеться на одній з авіабаз французьких військово-повітряних сил на південному заході країни.