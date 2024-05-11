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"Серая зона" локализована, однако…: в Силах обороны рассказали о ситуации на севере Харьковщины (карта)

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Автор
Назар Волошин Новость обновлена 11 мая 2024, 14:32
Назар Волошин. Фото Коллаж "Телеграф"

Слобожанское направление было и раньше

На Слобожанском направлении, а именно на севере Харьковской области, куда раньше пытались прорваться россияне, ситуация сейчас контролируемая, "серая зона" не увеличивается. Об этом сообщили в Силах обороны Украины.

Соответствующее заявление сделал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. Он отметил, что противник полностью локализован.

"Сейчас противник локализован, "серая зона" не расширяется. Однако есть вопросы, чтобы до конца уничтожить и повылавливать врага в тех лесопосадках, где он мог просочиться и спрятаться", — заметил Волошин.

По его словам, говорить о том, что Слобожанское направление открылось только на днях — неправильно. Оно было и раньше, просто противник не проводил там активных боевых действий. По состоянию на утро сегодняшнего дня, а именно 11 мая, здесь были отражены 9 атак российских оккупантов.

"В настоящее время продолжаются оборонные бои. На направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия. Также продолжаются бои и в приграничных, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" — Стрелка, Пыльная и Борисовка, а также район Олейниково и Огурцово", — сказал Волошин.

Серая зона, карта
Серая зона на карте боевых действий
Серая зона на севере Харьковской области
Серая зона на севере Харьковщины

По словам спикера, эта попытка наступления со стороны россиян, вероятно, направлена на оттягивание сил и резервов Сил обороны на новое направление линии на фронте.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 10 мая российские кафиры усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск, что на Харьковщине.

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#Харьковская область #Харьковщина #Слобожанское направление