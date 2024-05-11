"Серая зона" локализована, однако…: в Силах обороны рассказали о ситуации на севере Харьковщины (карта)

Слобожанское направление было и раньше

На Слобожанском направлении, а именно на севере Харьковской области, куда раньше пытались прорваться россияне, ситуация сейчас контролируемая, "серая зона" не увеличивается. Об этом сообщили в Силах обороны Украины.

Соответствующее заявление сделал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. Он отметил, что противник полностью локализован.

"Сейчас противник локализован, "серая зона" не расширяется. Однако есть вопросы, чтобы до конца уничтожить и повылавливать врага в тех лесопосадках, где он мог просочиться и спрятаться", — заметил Волошин.

По его словам, говорить о том, что Слобожанское направление открылось только на днях — неправильно. Оно было и раньше, просто противник не проводил там активных боевых действий. По состоянию на утро сегодняшнего дня, а именно 11 мая, здесь были отражены 9 атак российских оккупантов.

"В настоящее время продолжаются оборонные бои. На направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия. Также продолжаются бои и в приграничных, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" — Стрелка, Пыльная и Борисовка, а также район Олейниково и Огурцово", — сказал Волошин.

Серая зона на карте боевых действий

Серая зона на севере Харьковщины

По словам спикера, эта попытка наступления со стороны россиян, вероятно, направлена на оттягивание сил и резервов Сил обороны на новое направление линии на фронте.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 10 мая российские кафиры усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск, что на Харьковщине.