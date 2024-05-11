"Сіра зона" локалізована, проте… В Силах оборони розповіли про ситуацію на півночі Харківщини (карта)

Слобожанський напрямок був і раніше

На Слобожанському напрямку, а саме на півночі Харківської області, куди раніше намагалися прорватися росіяни, ситуація нині контрольована, "сіра зона" не збільшується. Про це розповіли у Силах оборони України.

Відповідну заяву зробив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону. Він зазначив, що противника повністю локалізовано.

"Наразі противника локалізовано, "сіра зона" не розширюється. Однак є питання, щоб до кінця знищити і повиловлювати ворога в тих лісопосадках, де він міг просочитися і заховатися", — зауважив Волошин.

За його словами, казати про те, що Слобожанський напрямок відкрився лише днями — неправильно. Він був і раніше, просто ворог не проводив там активних бойових дій. Станом на ранок сьогоднішнього дня, а саме 11 травня, тут було відбито 9 атак російських окупантів.

"На даний час тривають оборонні бої. На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" — Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве", — мовив Волошин.

Сіра зона на карті бойових дій

Сіра зона на півночі Харківщини

За словами речника, ця спроба наступу з боку росіян, ймовірно, спрямована на відтягування сил і резервів Сил оборони на новий напрямок лінії фронті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 10 травня, російські окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ, що на Харківщині.