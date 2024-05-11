У ЗСУ назвали головну мету наступу РФ на Харківщині та пояснили, де проходить "сіра зона"

ЗСУ має чіткий алгоритм дії на випадок, коли з’являється нова ділянка боїв

Росіяни намагалися наступати на Харківщині, щоб відтягнути сили та резерви ЗСУ на нову локацію. Тим самим вони хочуть послабити угруповання Сил оборони на інших ключових напрямках, де не можуть досягти успіху довгий час.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. За його словами, у прикордонній зоні Харківської області через спроби прорватися з’явилася "сіра зона".

"Ворог зараз посилив наступальні дії в районі того ж Куп’янська, на Бахмутському напрямку. Вони бачать, що не можуть досягти серйозного успіху на півдні. Звичайно ж для того, щоб ЗСУ не могли посилити свої ресурси на будь-якому з цих напрямків і провести активну наступальну операцію по будь-якій лінії фронту", — пояснив він.

Іван Тимочко додав, що коли з’являється нова локація боїв, командування застосовує стандартні військові протоколи. Головна вимога — крім основного угруповання військ, завжди повинні бути й резерви.

"І ось коли з’являється додаткова лінія в межах 10-20 км залежно від задуму, звичайно, на цьому напрямку, крім військ, безпосередньо залучених на лінії ведення боїв, створюється ситуація, яка потребує посилення логістики та залучення резервів, що призводить до збільшення військового складу", — констатував Тимочко.

Також глава Ради резервістів Сухопутних військ додав, що після спроби прориву росіян у Харківській області біля кордону з РФ утворилася так звана "сіра зона". З’явилася вона ще 2022 року після відступу окупантів, але проходила місцями на території РФ.

"Дійсно, після того, як ворог там відступив під час Харківської кампанії, але він ідеально по лінії кордону не зупинився. Все одно там відбувалися артилерійські бої, постійно відбувалися зіткнення з ДРГ і ворог не зміг виставити свої військові заслони ідеально по лінії фронту і вглиб РФ". там утворилася така лінія, різна за товщиною 5-10 км, де, по суті, вона була нічийна, але на території Росії. Ні росіяни, ні ЗСУ не могли там закріпитися, збудувати якісь потужні фортифікації тому, що одразу завдавалися удари", — розповів Іван Тимочко.

Щоб не дати ЗСУ закріпитися на ділянці російської території, ворог 10 травня спробував просунутися. Передувала цьому потужна інформаційна кампанія супротивника.

"Згадуємо, як вони нагнітали ситуацію на цьому напрямі. Завдання, яке ставилося перед окупантами — відтягнути наші резерви та ресурси. Хоча насправді вони там намагалися покращити становище їхніх військ. Бо якщо ми спостерігаємо, звідки вони наступали, то це знамените Шебекіно", — нагадав Тимочко.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Білому домі зробили прогноз щодо боїв у Харківській області. Він досить тривожний.