ЗСУ ведуть контрударні дії: Зеленський розповів, що відбувається з настанням росіян на Харківщині

ЗСУ стримують наступ ворога

Українські військові продовжують утримувати позиції під російським тиском. Оборонні операції тривають у Харківській області, а найскладніші бої йдуть у Донецькій області.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні. За його словами, зараз найбільша увага приділена напрямкам, на яких найбільше ризиків російських наступальних дій.

"Наші оборонні операції тривають у Харківській області, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію", — сказав він.

Глава держави додав, що найнапруженіша ситуація спостерігається в Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку в районі населених пунктів Семенівка та Нетайлове.

"Там щодобово понад 30 бойових зіткнень. Вкрай складно", — сказав Зеленський.

Він додав, що заслухав доповідь головкому Олександра Сирського щодо зміцнення позицій на Харківщині та, зокрема, про перекидання туди додаткових сил.

Раніше "Телеграф" писав, що всі штурми російських окупантів на півночі та сході Харківської області були відбиті.

Ознак просування російських окупантів углиб Харківської області немає. А всі страхітливі повідомлення покликані дестабілізувати суспільство та створити паніку. Мета росіян не захопити Харків, а відвернути ЗСУ від складніших напрямків Донецької області.