"Условный успех": в ВСУ прокомментировали наступление россиян на Харьковщине

ВСУ продолжают удерживать позиции в районе

Россияне начали спекулировать на теме продвижения оккупационных войск в Харьковской области. Из-за этого в сети уже начали появляться сообщения, которые являются частью вражеской информационно-психологической операции.

Об этом сообщил командующий 125 бригады ТрО, генерал-лейтенант Артур Горбенко. Эта бригада в настоящее время находится в районе ведения боевых действий в этом районе.

По его словам, в сети уже начали появляться сообщения о том, что Украина якобы не готова к отражению атаки на этом направлении и что некоторые подразделения сбежали со своих позиций.

"Ответственно заявляю, что ситуация в полосе обороны бригады сложная, но контролируемая. Подразделения 125 обр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя сплоченность в боевых порядках", — сказал он.

Горбенко добавил, что те населенные пункты, которые сейчас заняты противником, и до этого находились в "серой зоне". Поэтому его успех является условным, а его поддержание обходится значительными потерями в технике и живой силе, поскольку по этой территории постоянно наносятся удары.

Как сообщалось ранее, аналитический ресурс DeepState писал о том, что по состоянию на 12 мая российские оккупанты захватили шесть населенных пунктов на Харьковщине.