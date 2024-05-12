DeepState: россиянам удалось захватить шесть населенных пунктов на Харьковском направлении (карта)

У россиян две задачи – захватить Липцы и Волчанск

Российские террористы во время первых дней наступления на Харьковском направлении захватили шесть населенных пунктов, ранее находившихся в "серой зоне". Поскольку террористы имеют контроль над этими селами, они переходят в "красную зону".

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState по состоянию на утро 12 мая. Особое внимание проект уделил именно Харьковскому направлению, поскольку ситуация там обостряется.

В частности, в районе населенного пункта Липцы российские террористы захватили села Стрелечья, Красное, Пильна, Борисовка. Также террористы пытаются закрепиться в населенных пунктах Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Зеленое – это спорная территория. Начались бои за стратегически важную деревню Глубокое: это последний укрепленный пункт перед Липцами, также Глубокое открывает путь на дамбу Травянского водохранилища. На этом направлении цель террористов – захватить Липцы.

В районе Волчанска террористы захватили села Плетеневка и Огурцово. Враг двигается в сторону города, террористы планируют закрепиться в селах Гатище, Старица, Бугроватка. Возле Стариц и Бугроватки якобы заметили большое количество живой силы террористов. Кроме того, отдельные группы россиян уже подобрались к северным окрестностям Волчанска и пытаются там закрепиться.

Отмечается, что ситуация продолжает усложняться. Террористы перебрасывают большое количество пехоты, техники мало. Зато очень велика активность авиации, артиллерии, БПЛА и РЭБ. Украинские войска уничтожают россиян, наносят огневое поражение по позициям и подразделениям террористов.

"Хотя и главная задача врага – отведение внимания с других участков, но без введения резервов ситуация может стать крайне ужасной. Враг это понимает и нынешняя ситуация все больше заставляет Силы Обороны встревать в этом районе", – говорится в сообщении.

Как писал "Телеграф", по состоянию на вечер 11 мая украинские военные отошли с некоторых позиций перед "серой зоной" в Харьковской области. Сейчас начались бои за населенный пункт Глубокое; это село имеет стратегическое значение, поскольку оно открывает путь к дамбе на Травянском водохранилище и Липцах.