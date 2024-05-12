"Ситуация тяжелая": глава ОВА сообщил тревожные новости из Харьковской области

Ситуация тяжелая

Россия продолжает свое новое наступление в Харьковской области. К сожалению, врагу удалось расширить "серую зону", но ВСУ работают над стабилизацией ситуации.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона. По его словам, враг продолжает свои попытки продвинуться вглубь Харьковской области.

"У нас действительно увеличилась "серая зона", увеличилось количество населенных пунктов, на территориях которых ведутся активные боевые действия", — констатировал он.

По его словам, украинские военные пытаются удерживать свои позиции.

"Существенных успехов по этим территориям нет, однако ситуация действительно довольно тяжелая, но полностью контролируемая нашими войсками", — сказал глава ОВА.

Как отметил Синегубов, сейчас основная задача — стабилизировать линию фронта.

Напомним, что в эту пятницу РФ начала новое наступление на Харьковскую область. Сейчас они вцепились в Волчанск. В ISW объяснили, почему он для них так важен.

Ранее мы писали о том, как сейчас проходит массовая эвакуация Волчанска.