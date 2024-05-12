"Чрезвычайно опасный момент": глава МИД Великобритании прокомментировал наступление россиян на Харьковщине

Украине необходима поддержка союзников

Российское наступление в Харьковской области является "чрезвычайно опасным" моментом. Союзники должны предоставить Украине всю необходимую помощь.

Об этом в интервью Sky News заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. По его словам, это наступление "лишь подчеркивает, что это неоправданное, незаконное вторжение Путина в независимую, суверенную страну".

"Сейчас он снова вторгся в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", – отметил британский премьер.

Он напомнил, что недавно Великобритания одобрила пакет военной помощи Украине в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год. По словам Кэмерон, его страна призывает других делать то же самое.

"И, что очень важно, мы сделали все возможное, чтобы поощрить американцев продвинуться в вопросе своего пакета помощи. То есть грустно, что на это ушло так много времени, но это будет иметь значение", — добавил Кемерон.

Отвечая на вопрос, не опоздал ли пакет помощи Украине от США, он отметил, что было бы лучше, если бы он поступил раньше. Он также призвал союзников делать больше для поддержки Киева.

"Нам всем нужно делать больше, и это то, что делает Великобритания, где у нас есть лидерство. Мы первыми поставили танки, первыми поставили противотанковое оружие, первыми поставили дальнобойную артиллерию… Если бы другие страны делали все то, что делает Великобритания по поводу оружия дальнего радиуса действия, по обучению и поддержке", – подчеркнул Кэмерон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по состоянию на 12 мая российские оккупанты захватили шесть населенных пунктов в Харьковской области.