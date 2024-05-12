"Надзвичайно небезпечний момент": голова МЗС Великої Британії прокоментував наступ росіян на Харківщині

Україні необхідна підтримка союзників

Російський наступ у Харківській області є "надзвичайно небезпечним" моментом. Союзники повинні надати Україні всю необхідну допомогу.

Про це в інтерв'ю Sky News заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. За його словами, цей наступ "лише підкреслює, що це невиправдане, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну".

"Зараз він знову вторгся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", – зазначив британський прем'єр.

Він нагадав, що нещодавно Велика Британія схвалила пакет військової допомоги Україні розміром 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік. За словами Кемерона, його країна заохочує інших робити те саме.

"І, що дуже важливо, ми зробили все можливе, щоб заохотити американців просунутись у питанні свого пакета допомоги. Тобто сумно, що на це пішло так багато часу, але це матиме значення", – додав Кемерон.

Відповідаючи на питання, чи не запізнився пакет допомоги Україні від США, він зазначив, що було б краще, якби він надійшов раніше. Він також закликав союзників робити більше для підтримки Києва.

"Нам усім потрібно робити більше, і це те, що робить Велика Британія, де ми маємо лідерство. Ми першими поставили танки, першими поставили протитанкову зброю, першими поставили далекобійну артилерію… Якби інші країни робили все те, що робить Велика Британія щодо зброї далекого радіусу дії, щодо навчання та підтримки", – підкреслив Кемерон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що станом на 12 травня російські окупанти захопили шість населених пунктів на Харківщині.