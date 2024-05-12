Ситуація на Харківщині: українським військовим довелося покинути низку позицій, йдуть бої

Ніч на 12 травня буде важкою, визнають українські захисники

Станом на вечір 11 травня українські військові відійшли з деяких позицій перед "сірою зоною" у Харківській області. Зараз почалися бої за населений пункт Глибоке; це село має стратегічне значення, оскільки воно відкриває шлях до дамби на Трав'янському водосховищі та Липців.

Про це ввечері 11 травня повідомив підрозділ "Гострі Картузи" Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України. За словами військових, причиною відступу став сильний натиск російських терористів.

"Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій. О чотирнадцятій годині розпочалися бої за н.п. Глибоке, який має стратегічне значення. Росіяни вмирають пачками, але все одно давлять і місцями досягають успіху", – сказано у повідомленні.

За даними військових, Глибоке утримує "Кракен", сили ТрО та підрозділи Збройних сил України. За населений пункт точаться бої, ніч на 12 травня буде дуже складною.

"Віримо в перемогу. Саме зараз час, коли потрібно об’єднуватися та всім разом відбивати атаки ворога в усіх напрямках фронту", – повідомили військові.

Раніше "Телеграф" писав, що всі штурми російських окупантів на півночі та сході Харківської області були відбиті.

Ознак просування російських окупантів углиб Харківської області немає. А всі страхітливі повідомлення покликані дестабілізувати суспільство та створити паніку. Мета росіян не захопити Харків, а відвернути ЗСУ від складніших напрямків Донецької області.

На Слобожанському напрямку, а саме на півночі Харківської області, куди раніше намагалися прорватися росіяни, ситуація нині контрольована, "сіра зона" не збільшується. Про це розповіли у Силах оборони України.