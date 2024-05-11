Евакуація під обстрілами: у Красногорівці та на Харківщині поліцейські допомагають вивозити цивільних

"Білі Янголи" потрапили під прицільний удар

Під час евакуації цивільних людей у прифронтовій Красногорівці Донецької області поліцейські потрапили під обстріл. Ворожі снаряди поцілили за 100 метрів від автомобіля.

Про це повідомляє Нацполіція. "Білі Янголи" допомагали місцевим мешканцям сісти у транспорт.

Деякі люди отримали поранення, але правоохоронці не розгубилися і швидко вивезли цивільних з-під вогню ворога.

"Екіпаж поліції "Білий Янгол", ризикуючи життям, продовжує вивозити мирних жителів із палаючої Красногорівки. З кожним днем все більше людей просять порятунку", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обстрілу ворог поцілив по житловому будинку. Постраждали 68-річний чоловік та 60-річна жінка.

Водночас у прикордонних громадах Харківщини підрозділи МВС працюють у посиленому режимі. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, силами поліції евакуйовано понад 300 осіб на цьому напрямку, зокрема, з Вовчанська.

"Ми працюємо, евакуюємо людей. Вчора (10 травня — ред.) було евакуйовано близько 250 осіб", — каже офіцер поліції.

Зауважимо, що вже майже два місяці окупанти штурмують Красногорівку, яка знаходиться у напрямку Курахового. Місто контролюють українські війська.

Раніше "Телеграф" писав, що в Генштабі повідомили про ситуацію на Харківському напрямку.