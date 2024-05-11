Эвакуация под обстрелами: в Красногоровке и Харьковской области полицейские помогают вывозить гражданских

"Белые Ангелы" попали под прицельный удар

При эвакуации гражданских людей в прифронтовой Красногоровке Донецкой области полицейские попали под обстрел. Вражеские снаряды "прилетели" в 100 метрах от автомобиля.

Об этом сообщает Нацполиция. "Белые Ангелы" помогали местным жителям сесть в транспорт.

Некоторые люди получили ранения, но стражи порядка не растерялись и быстро вывезли гражданских из-под огня врага.

"Экипаж полиции "Белый Ангел", рискуя жизнью, продолжает вывозить мирных жителей из горящей Красногоровки. С каждым днем все больше людей просят спасения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обстреле враг поцелил в жилому дому. Пострадали 68-летний мужчина и 60-летняя женщина.

В то же время в приграничных общинах Харьковщины подразделения МВД работают в усиленном режиме. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, силами полиции эвакуировано более 300 человек на этом направлении, в частности, из Волчанска.

"Мы работаем, эвакуируем людей. Вчера (10 мая — ред.) было эвакуировано около 250 человек", — говорит офицер полиции.

Заметим, что уже почти два месяца оккупанты штурмуют Красногоровку, которая находится в направлении Курахово. Город контролируют украинские войска.

Ранее "Телеграф" писал, что в Генштабе сообщили о ситуации на Харьковском направлении.