Окупанти вчепилися в одне місто на Харківщині: чому це для них так важливо

Аналітики ISW сказали, навіщо окупантам Вовчанськ

У ході наступу на Харківщині російські війська, ймовірно, намагаються швидко ізолювати простір бойових дій на схід від річки Сіверський Донець. Вони мають намір захопити Вовчанськ, оскільки, на їхню думку, це може загрожувати ЗСУ на Куп’янському напрямі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Там же були опубліковані геолокаційні знімки за 11 травня, на яких показано руйнування росіянами мосту через дамбу Сіверського Дінця у Старому Салтові (на південний захід від Вовчанська).

На думку аналітиків, загарбники знищили мости з метою ізолювати українські сили, які намагалися перешкодити ворогові підтримати оборону поблизу Вовчанська.

Зазначається, що спроби загарбників знищити українські лінії зв’язку (GLOC) на південний захід і схід від Вовчанська говорять про те, що вони, ймовірно, зосередять сили, щоб захопити Вовчанськ, замість обійти цей населений пункт або розширити фронт на схід.

Аналітики припустили, що окупанти мають намір застосувати наступальні дії під Вовчанськом з метою натиснути на оперативний тил бійців ЗСУ. Ще одна мета — відвести українські підрозділи, що обороняються в районі Куп’янська.

Плацдарм ворога у Вовчанську не надто допомагає його зусиллям просунутися на Харків. Ймовірно, загарбники думають, що плацдарм у цьому населеному пункті міг би дати їм можливість розпочати наступальні операції у напрямку Великого Бурлука.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що станом на 12 травня російські окупанти захопили шість населених пунктів на Харківщині.