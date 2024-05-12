Оккупанты вцепились в один город на Харьковщине: почему это для них так важно

Аналитики ISW сказали, зачем оккупантам Волчанск

В ходе наступления в Харьковской области российские войска, вероятно, пытаются быстро изолировать пространство боевых действий к востоку от реки Северский Донец. Они намерены захватить Волчанск, поскольку, по их мнению, это может угрожать ВСУ на Купянском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Там же были опубликованы геолокационные снимки за 11 мая, на которых показано разрушение россиянами моста через дамбу Северского Донца в Старом Салтове (юго-западнее Волчанска).

По мнению аналитиков, захватчики уничтожили мосты с целью изолировать украинские силы, которые пытались помешать врагу поддержать оборону вблизи Волчанска.

Отмечается, что попытки захватчиков уничтожить украинские линии связи (GLOC) к юго-западу и востоку от Волчанска говорят о том, что они, вероятно, сосредоточат силы, чтобы захватить Волчанск вместо того, чтобы обойти этот населенный пункт или расширить фронт на восток.

Аналитики предположили, что оккупанты могут намереваться применить наступательные действия под Волчанском с целью надавить на оперативный тыл бойцов ВСУ. Еще одна цель — отвести обороняющиеся в районе Купянска украинские подразделения.

Плацдарм врага в Волчанске не слишком помогает его усилиям продвинуться на Харьков. Вероятно, захватчики думают, что плацдарм в этом населенном пункте мог бы дать им возможность начать наступательные операции в направлении Большого Бурлука.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по состоянию на 12 мая российские оккупанты захватили шесть населенных пунктов на Харьковщине.