Ударили по гражданскому авто: враг атаковал Волчанск, есть погибшая (фото)

На месте работают все службы и правоохранительные органы

Уже около 10 часов длится вражеский обстрел Волчанска в Чугуевском районе. В результате атаки в больнице от полученных травм скончалась 66-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Информацию он обнародовал на своем официальном телеграмм-канале.

Чиновник добавил, что на месте оказывают медицинскую помощь 63-летней местной жительнице.

Кроме того, в результате обстрела загорелся автомобиль. На месте работают все службы и правоохранительные органы.

По словам Олега Синегубова, россияне ударили по городу из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Полиция Харьковской области сообщила, что в селе Глушковка на Купянщине в результате авиаудара повреждены дома, есть утечка газа из поврежденных домов. По предварительным данным, ранена женщина.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины

Ранее "Телеграф" сообщил, что за время полномасштабной войны российские оккупанты множество раз производили ракетные атаки по украинским городам и селам. На сегодняшний день количество выпущенных страной-агрессором ракет достигло 7400 и в Украине это стало цифрой дня. Также за этот период оккупанты выпустили по Украине около 3700 ударных беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Из них Силам обороны удалось уничтожить порядка 2900 БПЛА.