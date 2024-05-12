"Умовний успіх": у ЗСУ прокоментували наступ росіян на Харківщині

ЗСУ продовжують утримувати позиції в районі

Росіяни почали спекулювати на тему просування окупаційних військ у Харківській області. Через це в мережі вже почали з’являтись повідомлення, які є частиною ворожої інформаційно-психологічної операції.

Про це повідомив командувач 125-ї бригади ТрО, генерал-лейтенант Артур Горбенко. Ця бригада нині перебуває у районі ведення бойових дій у цьому районі.

За його словами, у мережі вже почали з’являтися повідомлення про те, що Україна нібито не готова до віддзеркалення атаки на цьому напрямі і деякі підрозділи втекли зі своїх позицій.

"Відповідально заявляю, що ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Підрозділи 125 обр ТрО ЗСУ дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках", — сказав він.

Горбенко додав, що ті населені пункти, які зараз зайняті супротивником, і до цього були "сірою зоною". Тому його успіх є умовним, а його підтримка обходиться значними втратами у техніці та живій силі, оскільки по цій території постійно завдаються удари.

Як повідомлялося раніше, аналітичний ресурс DeepState писав про те, що станом на 12 травня російські окупанти захопили шість населених пунктів на Харківщині.