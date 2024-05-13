Фортификации в "минус три этажа": в Минобороны и Генштабе ответили о состоянии укреплений на Харьковщине

Волчанск находится очень близко к границе с РФ

По состоянию на конец апреля первая линия фортификационных сооружений в Харьковской области была готова на 98%, вторая – на 86%. Такую информацию предоставили источники "Телеграфа" в Министерстве обороны. При этом в СНБО заявили о том, что фортификаций вообще не могло быть на отдельных участках.

Подробный разбор того, что известно о фортификационных сооружениях Харьковской области читайте в материале "Телеграфа": Россияне за день оказались под Волчанском: какие там были укрепления и что планировали вообще

Подтвердить или опровергнуть информацию от источника в Минобороны пока невозможно, ведь это часть военной тайны. В ведомстве подчеркивают, что какие-либо фото или видео Россия использует для дальнейшего планирования наступления. При этом собеседник нашего издания отметил, что быстрое продвижение россиян под Волчанском стало возможным не из-за плохих фортификационных линий, а из-за близкого расположения к границе с РФ.

"Всё очень просто. Они захватили пять деревень, в одном из которых вообще проходит граница с Россией. В этих деревнях точно не было фортификации. Потому что невозможно туда уехать и строить их. Перед Волчанским были и есть фортификационные линии", — отметили в Минобороны.

Другой источник "Телеграфа" в Генеральном штабе назвал заявления некоторых военных по поводу фортификаций на Харьковщине "слишком неадекватными".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в окрестностях Волчанска слышны автоматные очереди. Глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили объяснил, что происходит.