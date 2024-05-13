"Используют тактику выжженной земли": глава полиции Харьковщины рассказал об обстановке в Волчанске (видео)

Волчанск уже значительно разрушен

Россияне продолжают равнять с землей прифронтовой Волчанск. Тактика российских террористов похожа на ту, которую они уже использовали в Бахмуте.

Об этом сообщил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко. Он констатировал, что Волчанск уже значительно разрушен. Поэтому оставшихся местных жителей призывают выезжать.

"Количество обстрелов остается значительным. Обстреливаются территории Волчанской и Липецкой общин. В окрестностях Волчанска продолжаются стрелковые бои, что влияет на ситуацию безопасности. Рекомендуем всем местным жителям выезжать…Мобильная связь есть, но есть проблемные места, где дозвониться сложно. В результате обстрелов испытывают повреждения башни, где расположены ретрансляторы мобильной связи…Орки используют тактику выжженной земли: сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, КАБами, выжигается все живое, затем они заходят на эту территорию. Пострадает любой местный житель, остающийся неэвакуированным", — говорит он.

По словам Тимошко, за эти три дня Волчанск пострадал так, как не страдал с 2022 года. Количество КАБов "зашкаливает", а это то бомба весом 250, а то и 500 кг, которая может снести многоэтажное здание.

"Россияне наносят удары не только по ВСУ. Полиция, ГСЧС, "экстренка" — это цели также, как и автобусы, на которых пытаемся вывозить. Поэтому мы привлекли к эвакуации как в Липецкой, так и в Волчанской общинах броневики, предоставленные фондом Баффета. Посредством бронированной техники мы также вывозим людей", — отметил он.

Обстановку в Волчанске можно увидеть на видео, которые публикуют в сети.

Напомним, что в эту пятницу РФ начала новое наступление на Харьковскую область. Сейчас они вцепились в Волчанск. В ISW объяснили, почему он для них так важен.

Ранее "Телеграф" писал о том, что по состоянию на 12 мая российские оккупанты захватили шесть населенных пунктов на Харьковщине.