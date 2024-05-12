В окрестностях Волчанска слышны автоматные очереди: глава ГВА города объяснил, что происходит

Уже третий день на этом направлении продолжаются ожесточенные бои

В Волчанске Харьковской области, где 12 мая продолжается массовая эвакуация населения, нет вражеских войск. На северном рубеже города действительно слышны выстрелы и взрывы, там ведется работа Сил обороны.

Официального подтверждения боев в Волчанске нет. Об этом заявил глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, сообщает "Суспільне Харків".

"Сейчас эта информация официально не подтверждена, потому что военные сейчас работают. Да, конечно, на северном рубеже самого города слышны выстрелы автоматов и взрывы, но вы понимаете, что Волчанск находится в 4 км от границы, поэтому эта зона постоянно обстреливается, постоянно идут бои. Поэтому такая картина складывается. Но пока Волчанск есть и будет Украиной", — сказал Гамбарашвили.

Днем 12 мая появилось сообщение командира подразделения разведки Вооруженных Сил Украины Дениса Ярославского о ситуации в Волчанске. Он написал в Facebook, что в городе уже начались бои. Оккупационные войска будто бы пытаются окружить Волчанск.

Местные власти опровергают эту информацию. На карте DeepStateMAP указано, что город находится под контролем ВСУ.

Силы обороны контролируют Волчанск

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что "серая зона" увеличилась. Ситуация на направлении крайне тяжелая. Однако враг не имеет существенных успехов, а ВСУ пытаются удерживать свои позиции.

Напомним, 10 мая россияне начали наступление в Харьковской области. Силы обороны были готовы к нему. Украинская разведка знала о планах врага, поэтому наступление не стало неожиданностью.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне равняют Волчанск с землей. На дома обычных украинцев сбрасывают авиабомбы.

Вражеские войска стремятся захватить Волчанск, чтобы улучшить свое положение на Купянском направлении. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.