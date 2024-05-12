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Наступление россиян на Харьковщине: в ГУР сказали, знала ли разведка о планах врага

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Андрей Юсов Новость обновлена 12 мая 2024, 15:53
Андрей Юсов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Враг сейчас несет большие потери

Украинская разведка была в курсе планов российских оккупантов по наступлению в Харьковской области. Действия врага начались по уже известному графику.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. По его словам, все соответствующие органы также заранее были проинформированы.

"Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику, о котором было информировано. Как и положено Главному управлению разведки, все необходимые инстанции и их руководство было информировано", — сказал Юсов.

Он отметил, что в боях в Харьковской области в боях, в том числе, участвуют спецназовцы ГУР Украины.

"Сейчас враг несет большие потери. Понятно, что вся необходимая информация обнародуется и Генштабом, в частности", — добавил представитель украинской разведки.

Также Юсов подчеркнул, что российские захватчики бросили в Харьковскую область солдат Московского и Ленинградского военных округов. При этом он обратился к противникам и призвал сдаваться в плен. К тому же, такие случаи уже есть, как отметил сам Юсов.

"Учитывая масштабы ситуации с российской группировкой, их потери и будущие, в том числе, было принято решение поскорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине", — подытожил разведчик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, где российские захватчики могут начать еще одно наступление.

Теги:
#Украина #Харьковская область #Война #Наступление