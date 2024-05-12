На околицях Вовчанська чути автоматні черги: голова МВА міста пояснив, що відбувається

Вже третій день на цьому напрямку тривають жорстокі бої

У Вовчанську Харківської області, де 12 травня триває масова евакуація населення, немає ворожих військ. На північному рубежі міста дійсно чути постріли та вибухи, там ведеться робота Сил оборони.

Офіційного підтвердження боїв у Вовчанську немає. Про це заявив очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, повідомляє "Суспільне Харків".

"Зараз ця інформація офіційно не підтверджена, тому що військові зараз працюють. Так, звичайно, на північному рубежі самого міста чути постріли автоматів і вибухи, але ж ви розумієте, що Вовчанськ знаходиться у 4 км від кордону, тому ця зона постійно обстрілюється, постійно йдуть бої. Тому така картина складається. Але поки що Вовчанськ є і буде Україною", — сказав Гамбарашвілі.

Вдень 12 травня з’явилось повідомлення командира підрозділу розвідки Збройних Сил України (ЗСУ) Дениса Ярославського про ситуацію у Вовчанську. Він написав у Facebook, що в місті вже почались бої. Окупаційні війська ніби намагались оточити Вовчанськ.

Місцева влада спростовує цю інформацію. На карті DeepStateMAP вказано, що місто знаходиться під контролем ЗСУ.

Сили оборони контролюють Вовчанськ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що "сіра зона" збільшилась. Ситуація на напрямку є вкрай важкою. Проте ворог не має суттєвих успіхів, а ЗСУ намагаються утримувати свої позиції.

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Сили оборони були готові до нього. Українська розвідка знала про плани ворога, тому наступ не став несподіванкою.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни рівняють Вовчанськ з землею. На будинки звичайних українців скидають авіабомби.

Ворожі війська прагнуть захопити Вовчанськ, щоб поліпшити своє становище на Куп’янському напрямку. До такого висновку прийшли аналітики Інституту вивчення війни.