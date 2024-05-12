Наступ росіян на Харківщині: у ГУР сказали, чи знала розвідка про плани ворога

Ворог зараз зазнає великих втрат

Українська розвідка була в курсі планів російських окупантів щодо настання в Харківській області. Дії ворога почалися за вже відомим графіком.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону. За його словами, усі відповідні органи також заздалегідь були поінформовані.

"Можна сказати, що дії ворога на цьому напрямі почалися за відомим графіком, про який було поінформовано. Як і належить Головному управлінню розвідки, всі необхідні інстанції та їх керівництво було поінформовано", — сказав Юсов.

Він зазначив, що у боях у Харківській області у боях, у тому числі беруть участь спецназівці ГУР України.

"Наразі ворог зазнає великих втрат. Зрозуміло, що вся необхідна інформація оприлюднюється і Генштабом, зокрема", — додав представник української розвідки.

Також Юсов наголосив, що російські загарбники кинули у Харківську область солдатів Московського та Ленінградського військових округів. При цьому він звернувся до супротивників і закликав здаватися в полон. До того ж такі випадки вже є, як зазначив сам Юсов.

"З огляду на масштаби ситуації з російським угрупуванням, їхні втрати та майбутні, зокрема, було ухвалено рішення скоріше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні", — підсумував розвідник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, де російські загарбники можуть розпочати ще один наступ.