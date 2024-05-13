Оборонных рубежей и не могло быть: в СНБО рассказали о ситуации на Харьковщине и главном замысле россиян
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Бои за Волчанск продолжаются
Российские оккупационные войска продолжают атаковать Волчанск и другие приграничные города Харьковщины, там идут бои. Но строить оборонные рубежи на границе невозможно.
Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко. По его словам, боевые действия в Харьковской области развиваются именно так, как и было прогнозировано.
Руководитель ЦПД СНБО акцентирует внимание, что враг сейчас использует активность в пограничной полосе, соответственно идет ограниченная операция именно на этом участке. Это касается и города Волчанск.
"Строить оборонительные рубежи на полосе границы — невозможно, потому что техника и инженеры просто уничтожались бы врагом, учитывая расстояние до россиян", — говорит Коваленко.
По его словам, прежде всего враг атакует пограничные города и села, в том числе и Волчанск, который в 4 км от территории России. Основные усилия оккупантов сейчас направлены именно на этот населенный пункт.
"Продолжаются бои за Волчанск, но это приграничье. И нужно разграничивать действия врага в пограничной полосе и в направлении Харькова", — отметил военный.
Он также добавил, что главная цель врага – сковывать силы ВСУ на этом направлении, заставить командование перебросить часть сил с Востока на Харьковщину. Чтобы продолжать более успешно оккупировать Донецкую область, в частности, продвигаться в Константиновском, Покровском направлениях и Часовом Яре.
"Пограничные области Харьковщины и Севера — главный замысел врага для оттягивания наших ресурсов", — добавляет Коваленко.
Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее жестокое направление наступления врага и обратился к военным.