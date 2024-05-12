Не только Харьковщина: Зеленский назвал наиболее жестокое направление и обратился к военным (карта)

Замысел ударов РФ в Харьковской области состоит в том, чтобы растянуть украинские силы и подвесить моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться

В Харьковской области продолжаются оборонительные бои и жестокие бои на значительной части пограничной полосы. Есть деревни, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 12 мая. Он назвал направления, где наиболее жестоки бои.

"Оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения", — рассказал он.

По словам Зеленского, также чрезвычайно сложная ситуация в окрестностях Волчанска, ведь город находится постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия украинских военных.

"Очень важно, чтобы максимум эффективности был проявлен сейчас каждым – каждым, кто именно там, на Харьковщине. В военных силах, в силах безопасности, в местных властях, в общинах", — добавил президент.

Кроме того, он подчеркнул, что замысел ударов РФ в Харьковской области состоит в том, чтобы растянуть украинские силы и поднять моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление, несмотря ни на что, наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское, Времевское направления, Краматорское, Купянское ”, — рассказал Зеленский.

Покровское направление

Лиманское направление

Купянское направление

Отметим, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что "серая зона" увеличилась. Ситуация на направлении крайне тяжелая. Однако враг не имеет существенных успехов, а ВСУ пытаются удерживать свои позиции.

Напомним, 10 мая россияне начали наступление в Харьковской области. Силы обороны были готовы к нему. Украинская разведка знала о планах врага, поэтому наступление не стало неожиданностью.

Ранее "Телеграф" писал, что вражеские войска стремятся захватить Волчанск, чтобы улучшить свое положение на Купянском направлении. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.