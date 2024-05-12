Не лише Харківщина: Зеленський назвав найбільш жорстокий напрямок і звернувся до військових (карта)

Задум ударів РФ на Харківщині полягає у тому, щоб розтягнути українські сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися

На Харківщині тривають оборонні бої та жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 12 травня. Він назвав напрямки, де найбільш жорстокі бої.

"Окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування", — розповів він.

За словами Зеленського, також надзвичайно складна ситуація на околицях Вовчанська, адже місто під перебуває постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії українських військових.

"Дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним – кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині. У військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, у громадах", — додав президент.

Крім того, він наголосив, що задум ударів РФ на Харківщині полягає у тому, щоб розтягнути українські сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все — найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський", — розповів Зеленський.

Покровський напрямок

Лиманський напрямок

Куп'янський напрямок

Зазначимо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що "сіра зона" збільшилась. Ситуація на напрямку є вкрай важкою. Проте ворог не має суттєвих успіхів, а ЗСУ намагаються утримувати свої позиції.

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Сили оборони були готові до нього. Українська розвідка знала про плани ворога, тому наступ не став несподіванкою.

Раніше "Телеграф" писав, що ворожі війська прагнуть захопити Вовчанськ, щоб поліпшити своє становище на Куп’янському напрямку. До такого висновку прийшли аналітики Інституту вивчення війни.