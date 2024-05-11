Запускають "Кинджали": ГУР назвало військових РФ, які обстрілюють Україну з МіГ-31, повний список

Встановлено й бортові номери літаків МіГ-31К

Росія під час ракетних атак по Україні використовує гіперзвукові "Кинджали". Головне управління розвідки (ГУР) встановило особи 29 військовослужбовців РФ, які обстрілюють нашу державу цими ракетами.

Про це йдеться на сайті ГУР. Зазначається, також що ідентифіковано сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку, який було сформовано 1 грудня 2021 року.

"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ", — йдеться у повідомленні.

Аеродром "Саваслейка" Нижньогородської області РФ є місцем постійної дислокації вищезазначеного полку. До його складу входять 24 винищувачі-перехоплювачі дальньої дії МіГ-31К.

"Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883", — пишуть розвідники.

Список окупантів, які обстрілюють Україну "Кинджалами"

Ахмадєєв Денис Рауфович — командир полку; Семенюк Роман Сергійович — заступник командира полку (станом на початок 2023 р.); Ямакіді Олексій Філіпович — старший льотчик; Безкоровайний Максим Іванович — льотчик; Гайнісламов Ельдар Валійович — штурман; Галімов Тимур Дімович — льотчик; Гладкіх Микита Олегович — штурман; Глазирін Микита Дмитрович — льотчик; Гумеров Арслан Бакірович — льотчик; Єрамков Олександр Михайлович — штурман; Жуков Дмитро Олексійович — штурман; Зіляєв Едуард Рінатович — льотчик; Калашніков Олександр Сергійович — льотчик; Кірпічніков Дмитро Сергійович — штурман; Коломін Антон Олегович — штурман; Коновалов Микита Сергійович — штурман; Кошкін Владислав Ігорьович — штурман; Курганов Вадим Володимирович — льотчик; Мєзєнцев Григорій Андрійович — льотчик; Рахімов Ріналь Рінатович — льотчик; Руднєв Власлав Романович — льотчик; Сівагін Олексій Юрійович — льотчик; Соколов Єлисей Дмитрович — льотчик; Соколов Ілля Олександрович — льотчик; Соловєй Савелій Олександрович — льотчик; Уваров Денис Вікторович — льотчик; Фізіков Едуард Заурович — штурман; Хміль Андрій Сергійович — штурман; Юсупов Кирило Амірович — льотчик.

Детальнішу інформацію про військових злочинців та більше імен можете прочитати за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що РФ готувала теракти в Києві на 9 травня, їм запобігла СБУ.