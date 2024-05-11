Запускают "Кинжалы": ГУР назвало военных РФ, обстреливающих Украину из МиГ-31, полный список

Установлены и бортовые номера самолетов МиГ-31К

Россия во время ракетных атак по Украине использует гиперзвуковые "Кинжалы". Главное управление разведки (ГУР) установило личности 29 военнослужащих РФ, обстреливающих наше государство этими ракетами.

Об этом идет речь на сайте ГУР. Отмечается, что идентифицированы семь офицеров из технического персонала полка, который был сформирован 1 декабря 2021 года.

"Оперативники и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали 29 человек командного, летного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ", — говорится в сообщении.

Аэродром "Саваслейка" Нижегородской области РФ является местом постоянной дислокации вышеупомянутого полка. В его состав входят 24 истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31К.

"Установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883", — пишут разведчики.

Список оккупантов, обстреливающих Украину "Кинжалами"

Ахмадеев Денис Рауфович – командир полка; Семенюк Роман Сергеевич — заместитель командира полка (на начало 2023 г.); Ямакиди Алексей Филиппович – старший летчик; Бескоровайный Максим Иванович – летчик; Гайнисламов Эльдар Вальевич — штурман; Галимов Тимур Димович – летчик; Гладких Никита Олегович – штурман; Глазирин Никита Дмитриевич – летчик; Гумеров Арслан Бакирович – летчик; Ерамков Александр Михайлович — штурман; Жуков Дмитрий Алексеевич – штурман; Зиляев Эдуард Ринатович – летчик; Калашников Александр Сергеевич – летчик; Кирпичников Дмитрий Сергеевич — штурман; Коломин Антон Олегович — штурман; Коновалов Никита Сергеевич – штурман; Кошкин Владислав Игоревич — штурман; Курганов Вадим Владимирович – летчик; Мизенцев Григорий Андреевич — летчик; Рахимов Риналь Ринатович – летчик; Руднев Власлав Романович – летчик; Севагин Алексей Юрьевич – летчик; Соколов Елисей Дмитриевич – летчик; Соколов Илья Александрович – летчик; Соловей Савелий Александрович – летчик; Уваров Денис Викторович – летчик; Физиков Эдуард Заурович – штурман; Хмиль Андрей Сергеевич — штурман; Юсупов Кирилл Амирович – летчик.

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