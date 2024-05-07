Готовили убийство Зеленского, Буданова и Малюка: разоблачены путинские агенты, задержаны два полковника УГО (фото)

Ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой

СБУ разоблачила сеть агентов 5 службы ФСБ РФ, которые готовили убийство Президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, враг планировал ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Были задержаны два полковника УГО.

Об этом во вторник, 7 мая, сообщили в пресс-службе СБУ Отмечается, что контрразведка вместе со следователями Службы безопасности сорвали планы ФСБ по ликвидации руководства страны.

"Реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная Службой безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили два полковника УГО, которые "сливали" секретную информацию России. Да, враг активно разрабатывал планы по ликвидации Президента Владимира Зеленского. Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране Президента, которые могли бы взять Главу государства в заложники, а впоследствии его убить", — говорится в сообщении.

Важно отметить, что помимо Зеленского ликвидировать собирались еще Василия Малюка, Кирилла Буданова и других высокопоставленных лиц. К примеру, Буданова планировали ликвидировать до Пасхи.

Было установлено, что изначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию. Затем по зданию, где должен был находиться чиновник, планировались нанести ракетный удар. Далее оккупанты собирались атаковать дронов оставшихся на месте поражения людей. После этого они хотели запустить еще одну ракету, чтобы замести следы применения дронов.

В СБУ говорят, что вооружение для агента обеспечил полковник УГО. Он лично привез в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. Его поездки за этой техникой в другие регионы Украины и разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ были зафиксированы.

"О нашей спецоперации знали ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, действительно стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать – враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Организацию теракта курировали сотрудники 9 управления департамента оперативной информации 5 службы. Речь идет о следующих лицах:

▪️ ⁠Максим Мишустин;

▪️ ⁠Дмитрий Перлин;

▪️ ⁠Алексей Корнев.

В январе 2022 года Перлин стал куратором "кротов", которых Россия завербовала еще до начала полномасштабного вторжения. До этого ими "заботился" его коллега Алексей Корнев. Перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за границей обычно передавались средства для агентов.

У злоумышленников были проведены обыски, обнаружены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.

Фигурантам сообщено о подозрении по таким статьям:

⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту).

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинского президента Владимира Зеленского хотели убить в польском аэропорту Жешув-Ясенка.