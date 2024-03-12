Только на Буданова было больше 10 покушений: в ГУР назвали главные цели россиян в украинской "верхушке"

В результате попыток покушений есть и погибшие офицеры украинской разведки

Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов является одной из главных целей для российских спецслужб. На него было совершено более 10 попыток серьезных покушений.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов рассказал в новом выпуске программы "Высокий кабинет". По его словам, каждый украинец, который несет проукраинскую позицию, является мишенью для россиян. Однако у них есть и "главные" цели.

"Главными целями для противника являются верховный главнокомандующий, президент Украины, а также руководители украинских спецслужб. На генерала Буданова было совершено более 10 попыток серьезных покушений", — сказал он.

Также Юсов подчеркнул, что за годы, пока ведется "охота" на вышеуказанных лиц, есть и трагические случаи.

"К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки", — добавил представитель ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе 2022 года Служба безопасности Украины задержала киллеров, работавших на спецслужбы россии. У них была задача ликвидировать министра обороны Алексея Резникова и Кирилла Буданова.

Кроме того, в ноябре 2023 года жену Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Начальник ГУР МО заявил, что основной целью российских спецслужб был он.