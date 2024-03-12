Тільки на Буданова було понад 10 замахів: у ГУР назвали головні цілі росіян в українській "верхівці"

Внаслідок спроб замахів є й загиблі офіцери української розвідки

Начальник Головного управління української розвідки Кирило Буданов є однією із головних цілей для російських спецслужб. На нього було здійснено понад десять спроб серйозних замахів.

Про це представник ГУР Андрій Юсов розповів у новому випуску програми "Високий кабінет". За його словами, кожен українець, який має проукраїнську позицію, є мішенню для росіян. Однак вони мають і "головні" цілі.

"Головними цілями для противника є верховний головнокомандувач, президент України, а також керівники українських спецслужб. На генерала Буданова було скоєно понад десять спроб серйозних замахів", — сказав він.

Також Юсов наголосив, що за роки, поки ведеться "полювання" на вищезгаданих осіб, є і трагічні випадки.

"На жаль, внаслідок цих замахів за останні 10 років є й загиблі офіцери української розвідки", — додав представник ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні 2022 року Служба безпеки України затримала кілерів, які працювали на спецслужби Росії. Вони мали завдання ліквідувати міністра оборони Олексія Резнікова та Кирила Буданова.

Крім того, у листопаді 2023 року дружину Кирила Буданова отруїли важкими металами. Начальник ГУР МО заявив, що основною ціллю російських спецслужб був він.