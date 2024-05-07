Готували вбивство Зеленського, Буданова та Малюка: викрито путінських агентів, затримано двох полковників УДО (фото)

Ліквідацію голови ГУР Кирила Буданова збиралися провести перед Великоднем

СБУ викрила мережу агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство Президента України Володимира Зеленського. Крім того, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, голову ГУР Кирила Буданова та інших чиновників. Було затримано двох полковників УДВ.

Про це у вівторок, 7 травня, повідомили у пресслужбі СБУ. Зазначається, що контррозвідка разом зі слідчими Служби безпеки зірвали плани ФСБ щодо ліквідації керівництва країни.

"Реалізувати плани мала агентурна мережа, завчасно викрита Службою безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курирувала з Москви, входили два полковники УДО, які "зливали" секретну інформацію Росії. Так, ворог активно розробляв плани з ліквідації Президента Володимира Зеленського Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, які могли б взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити", — йдеться у повідомленні.

Важливо зазначити, що окрім Зеленського ліквідувати збиралися ще Василя Малюка, Кирила Буданова та інших високопоставлених осіб. Наприклад, Буданова планували ліквідувати до Великодня.

Було встановлено, що спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи, що охороняється, і передавати ворогові інформацію. Потім по будівлі, де мав бути чиновник, планувалися завдати ракетного удару. Далі окупанти збиралися атакувати дронами людей, що залишилися на місці поразки. Після цього вони хотіли запустити ще одну ракету, щоб замістити сліди застосування дронів.

У СБУ кажуть, що озброєння для агента забезпечив полковник УДО. Він особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди у РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. Його поїздки за цією технікою до інших регіонів України та розмови потенційного виконавця теракту з "куратором" із ФСБ було зафіксовано.

"Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки", — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Організацію теракту займалися співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби. Йдеться про таких осіб:

▪️ ⁠Максим Мішустін;

▪️ ⁠Дмитро Перлін;

▪️ ⁠Олексій Корнєв.

У січні 2022 року Перлін став куратором "кротів", яких Росія завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення. До цього ними "піклувався" його колега Олексій Корнєв. Перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавалися кошти для агентів.

У зловмисників було проведено обшуки, виявлено та вилучено відповідні засоби поразки, а також інші докази злочинної діяльності.

Фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (підготовка до терористичного акту).

Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українського президента Володимира Зеленського хотіли вбити у польському аеропорту Жешув-Ясенка.