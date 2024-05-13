Оборонних рубежів і не могло бути: в РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та головний задум росіян

Бої за Вовчанськ тривають

Російські окупаційні війська продовжують атакувати Вовчанськ та інші прикордонні міста Харківщини, там тривають бої. Але будувати оборонні рубежі на кордоні неможливо.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко. За його словами, бойові дії на Харківщині розвиваються саме так, як і було прогнозовано.

Керівник ЦПД РНБО акцентує, що ворог зараз використовує активності у прикордонній смузі, відповідно йде обмежена операція саме на цій ділянці. Це є стосується і міста Вовчанськ.

"Будувати оборонні рубежі на смузі кордону – неможливо, бо техніка та інженери просто б знищувалися ворогом, ураховуючи відстань до росіян", — каже Коваленко.

За його словами, перш за все ворог атакує прикордонні міста та села, зокрема і Вовчанськ, який за 4 км від території Росії. Основні зусилля окупантів наразі спрямовані саме на цей населений пункт.

Вовчанськ на мапі

"Тривають бої за Вовчанськ, але це прикордоння. І треба розмежовувати дію ворога у прикордонній смузі та у напрямку Харкова", — зауважив військовий.

Він також додав, що головна мета ворога — сковувати сили ЗСУ на цьому напрямку, змусити командування перекину частину сил зі Сходу на Харківщину. Аби продовжувати більш успішно окуповувати Донецьку область, зокрема просуватись у Константинівському, Покровському напрямках та Часовому Ярі.

"Прикордоння Харківщини та Півночі — головний задум ворога для відтягування наших ресурсів", — додає Коваленко

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський назвав найбільш жорстокий напрямок наступу ворога і звернувся до військових.