Наступление россиян под Харьковом: военный эксперт назвал три задачи оккупантов

Враг на востоке активно проводит демонстрационные действия

Четвертые сутки продолжается новое российское наступление в Харьковской области. В регионе сложная ситуация, оккупанты имеют тактический успех, продолжая захватывать новые населенные пункты.

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский рассказал "Телеграфу", что следует понимать об этой активизации агрессора, следует ли ждать штурма Харькова, а также какие основные цели, скорее всего, поставлены перед российскими военными.

По мнению военного эксперта, ситуация на Харьковщине подтверждает, что у нас идет война на истощении. В соответствии с этим противник и действует.

Первая цель новой волны атаки россиян в Харьковской области – попытка растянуть наши ресурсы, уверен полковник.

"Именно поэтому россияне проводят такие активно-демонстрационные действия на Харьковском направлении. Мы видим довольно ограниченное использование оккупантами военной техники. Но это не означает, что там ситуация простая. Противник будет пытаться давить настолько, насколько будет способен. Чтоб достичь хотя бы ограниченного успеха, закрепиться, где сможет", – поясняет эксперт.

При этом, акцентирует он, угрозы непосредственно Харькову нет. Для этого у оккупантов просто не хватает ресурсов, сосредоточенных в приграничных районах.

"Это не значит, что такой угрозы не будет в будущем. Но на сегодня россияне не способны пойти на штурм Харькова. Зато создается громкий информационный шум, а некоторых каналах и в исполнении некоторых блогеров – откровенная истерика. Что тоже на руку россиянам", – подчеркивает военный эксперт.

Сергей Грабский уверен, что задача номер один российского наступления в Харьковской области – оттянуть на себя как можно больше сил и средств украинской армии.

"Думаю, в обозримой перспективе мы увидим активизацию именно на основных направлениях боевых действий. Это Донецкая область. Направление Часов Яр – Константиновка или же так называемое Авдеевское направление (Покровское, как мы его называем после отхода от Авдеевки). Именно там россияне, скорее всего, будут наносить свои главные удары. Зная специфику российского планирования, можно предположить, что нынешняя активизации на Харьковщине имеет целью отвлечение от основного направления – Донбасса", – рассказал полковник.

Именно поэтому, поясняет он, мы очень осторожно используем свои резервы, чтоб не распылить их.

"Но оттягивание на себя наших резервов – лишь первая задача данной операции россиян на Харьковщине. Задача номер два – создание буферной зоны", – отмечает эксперт.

Что касается других направлений (Запорожское, Херсонское), там ситуация выглядит примерно так, как и на протяжении последних недель, уверяет полковник.

"Каких-то серьезных наступательных действий россияне там вести не могут. Да, будет продолжаться давление на Ореховском, на Времевском направлениях, в районе левого берега Днепра. Но не более", – прогнозирует он.

По словам Сергея Грабского, противник понимает, что у него не так много времени. Есть "окно возможностей" в считанные недели-месяцы, пока до нас не дойдут нужные вооружения и боеприпаса, пока мы не развернем серьезные мобилизационные действия.

"Вопрос уже не столько в том, сколько техники нам передадут, а в наших возможностях собрать дополнительные ресурсы для пополнения ВСУ, – считает эксперт. – В идеальных условиях речь о трех месяцах. И это время агрессор пытается использовать, чтоб добиться неких результатов, закрепиться, создать предусловия для дальнейших боевых действий.

Но на данный момент на серьезные прорывы не способны ни российская, ни украинская сторона. Нынешняя ситуация очень сложная. Далее может стать легче, если (точнее – когда) получим дополнительные ресурсы в виде живой силы, вооружений, техники, боеприпасов. Именно поэтому идет неимоверная российская ИПСО, направленная на срыв мобилизации в Украине".