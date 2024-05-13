Ситуация тяжелая и враг имеет успех: что происходит в Харьковской области (карта)

РФ продвинулись к буреву к югу от Пильной и к северу от Лукьянцев

В понедельник, 13 мая, в Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Враг имеет тактический успех

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Там назвали направления, где давят войска РФ.

Так, в отчете говорится, что на направлениях Пильная — Лукьянцы, Пильная — Глубокое, Пильная — Олейниково, Муром — Бугроватка ведутся боевые действия.

Харьковское направление

Харьковское направление

Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелка — Глубокое, Олейниково — Глубокое, Олейниково — Лукьянцы, Муром — Старица, Плетеневка — Тихое.

Харьковское направление

В Генштабе отметили, что в течение суток в этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия. Из них 14 еще продолжаются.

Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли в сутки более 100 окупантов.

"В настоящее время враг имеет тактический успех. Спланированы меры по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону", — говорится в сообщении.

Наши защитники ведут оборонительные действия, наносят огненное поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для нанесения максимальных потерь. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов, отметили в Генштабе.

В свою очередь, в Институте изучения войны сообщают, что оккупанты также, вероятно, захватили Гатище (к северо-западу от Волчанска) и Тихе (восточнее Волчанска).

Геолокационные кадры, опубликованные 12 мая, показывают, что оккупанты продвинулись к бурелом к югу от Пильной и к северу от Лукьянцы (к северо-востоку от Липцев).

Напомним, 10 мая россияне начали наступление в Харьковской области. Силы обороны были готовы к нему. Украинская разведка знала о планах врага, поэтому наступление не стало неожиданностью.

Ранее "Телеграф" писал, что вражеские войска стремятся захватить Волчанск, чтобы улучшить свое положение на Купянском направлении. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.